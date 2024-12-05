Принц Гарри впервые прокомментировал новости о своем разводе с Маркл

Младший сын короля Карла III принц Гарри впервые прокомментировал новости о своем разводе с Меган Маркл, которые периодически появляются в СМИ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Во время интервью с журналистом Эндрю Россом Соркином принц Гарри заявил, что не одобряет подобного внимания со стороны прессы к своей семье. При этом он также добавил, что в СМИ уже «10 или 12 раз» говорили о его разводе с Маркл, поэтому он просто перестал следить за подобными новостями.

«Я видел истории, написанные обо мне, которые не совсем соответствуют действительности. Я видел истории о членах моей семьи, друзьях, незнакомцах, самых разных людях. Когда вы растете в такой среде, вы начинаете сомневаться не только в достоверности информации, но и в том, что другие люди думают об этом, и в том, насколько это может быть опасно с течением времени», — заявил он.

Ранее принц Гарри заявил, что ему нравится жизнь в США.