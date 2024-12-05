Тайные переговоры с США: три мирных плана, Украина отдаст территории РФ?

Киев и Вашингтон обсуждают варианты урегулирования конфликта на Украине; существуют три мирных плана, предложенных советниками избранного президента США Дональда Трампа. Действительно ли Киев готов пойти на все ради мира и отдать территории РФ?

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Что известно о мирных планах Трампа

Агентство Reuters ранее сообщило, что Трампу предложили три плана по урегулированию на Украине. Предложения поступили от трех ключевых фигур из окружения республиканца — спецпосланника по Украине Кита Келлога, вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса и бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа Ричарда Гренелла.

«Предложения трех ключевых советников <...> имеют некоторые общие элементы, в том числе исключение членства Украины в НАТО», — говорится в материале.

План Келлога, составленный при участии экс-сотрудника Совета национальной безопасности Фреда Флейца, был представлен Тампу еще в начале 2024 года. Его идея заключается в заморозке текущей линии фронта.

«Трамп будет поставлять Киеву больше американского оружия только в том случае, если Украина согласится на мирные переговоры. В то же время Трамп предупредил бы Москву, что увеличит американскую помощь Украине, если Россия откажется от переговоров. Вступление Украины в НАТО было бы отложено», — пишет Reuters.

Вэнс в свою очередь предлагает создать укрепленную демилитаризованную зону на существующих линиях фронта, которая воспрепятствует дальнейшему возможному продвижению России. Это предложение также исключает членство Киева в НАТО.

«Гренелл <...> выступил за создание „автономных зон“ на востоке Украины, но не стал уточнять подробности. Он также высказал мнение, что членство Украины в НАТО не отвечает интересам Америки», — подчеркнули журналисты.

Действительно ли Украина готова на все ради мира

Reuters считает, что президент Украины Владимир Зеленский в условиях нехватки живой силы и с учетом существенных территориальных потерь на фронте дал понять, что открыт для переговоров.

«Хотя он все еще намерен вступить в НАТО, на этой неделе Зеленский заявил, что Украина должна найти дипломатические решения для возвращения занятых Россией территорий», — отметило агентство.

На этом фоне The Wall Street Journal рассказал о «тайных» переговорах украинской делегации с Трампом, в ходе которых было обозначено намерение Киева объявить о готовности к миру.

При этом источник издания подчеркнул, что мир должен быть устойчивым, так как временное перемирие не отвечает интересам ни Украины, ни США.

Делегацию Украины возглавил руководитель офиса президента Андрей Ермак. Со стороны США на переговорах присутствовали советник по национальной безопасности Майк Уолтц, Келлог, Вэнс и глава аппарата Сьюзи Уайлс.

Как утверждает WSJ, американская сторона не проявила большой заинтересованности к одному из главных условий Украины — вступлению Киева в НАТО.

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ходе выступления на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в свою очередь заявил, что Киев не пойдет ни на какие территориальные уступки с Россией. Он подчеркнул, что украинской стороне нужна «геополитическая определенность» в качестве части евроатлантического сообщества.

«Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет», — сказал министр.

Что о переговорах по Украине говорят в НАТО

Страны НАТО признают скорое начало переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники. В Альянсе считают ситуацию на Украине «неустойчивой».

В НАТО понимают, что переговоры начнутся «в ближайшее время». Европейские страны приступили к обсуждению вопроса, чтобы показать свою полезность избранному президенту США Дональду Трампу, говорится в публикации.