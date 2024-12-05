Не вернувшийся на Украину директор музея истории сделал заявление

Директор украинского Национального музея истории Федор Андрощук заявил, что не уезжал в заграничную командировку, а на самом деле как раз на Украине находился по работе, поскольку его дом - в Швеции, гражданином которой он является. Об этом сообщает издание "Страна.ua".

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Андрощук заверил, что министерство культуры было в курсе о наличии у него шведского гражданства.

"Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", - подчеркнул он.

Андрощук также добавил, что еще три месяца назад подал заявление об отставке. До этого депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что директор Национального музея истории уехал в заграничную командировку, но так и не вернулся в страну. По ее словам, Андрощук, имеющий несколько гражданств, сначала отправился в Италию и Швецию, а затем "потерялся" на открытии выставки в Литве. Парламентарий утверждает, что командировка директора музея должна была закончиться еще 20 сентября. Теперь она надеется, что в отношении Андрощука примут управленческие решения после подобной ситуации.