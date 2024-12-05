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В Минобороны прокомментировали разговор Герасимова с главой генштаба США

Телефонный разговор начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США Чарльза Брауна был проведен 27 ноября по инициативе российской стороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщило сегодня Минобороны РФ.

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«Роскосмос» пообещал повысить мощность «Орешника»

Госкорпорация «Роскосмос» готова сделать комплекс «Орешник» настолько мощным, насколько это потребуется Минобороны РФ. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава организации Юрий Борисов.

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Россия объявила о закрытии генконсульства Польши в Петербурге

МИД РФ передал Польше ноту, уведомляющую об отзыве согласия России на работу генерального консульства Варшавы в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 года. Об этом сообщается на сайте МИД.

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Глава ВТБ прокомментировал слухи о возможной заморозке вкладов

Глава ВТБ Андрей Костин назвал «чушью» слухи о возможной заморозке банковских вкладов жителей России, чтобы сдержать инфляцию. Его слова приводит ТАСС.

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Президент Грузии обратилась к Зеленскому после введения санкций

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Владимира Зеленского за введение санкций против членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она написала в соцсети X.

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Wildberries изменит процесс возврата товаров

Объединенная компания Wildberries и Russ введет механизм возврата товаров по QR-кодам, позволяющий возвращать покупки без привязки к одному пункту выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщает ТАСС.

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Китайские автоконцерны нашли способ обойти заградительные пошлины ЕС

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Китайский автопром избрал новую стратегию экспансии на европейский рынок в ответ на решение Евросоюза ужесточить ввозные пошлины на электрокары из Поднебесной. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

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Названа цель иска Петросяна к дочери из-за однушки в Москве

Юморист Евгений Петросян мог подать иск к 56-летней дочери Викторине Петросян о выселении из квартиры из-за подготовки объекта к продаже. Как сообщает «КП», об этом заявил адвокат Андрей Мишонов.

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Представлен новый электрический «Гелендваген» для Папы Римского

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz выпустила новый автомобиль для Папы Римского Франциска — это первый в истории полностью электрический «папамобиль». Его снимки опубликовал портал Inside EVs.

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Российские пловцы получили нейтральный статус для выступления на ЧМ

Российская пловчиха Евгения Чикунова получила нейтральный статус для участия в чемпионате мира — 2024 на короткой воде. Информация об этом появилась на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в водных видах спорта (World Aquatics Integrity Unit, AQIU).

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