Запад готовит «золотое изгнание» для президента Украины Владимира Зеленского, после заключения перемирия между Киевом и Москвой. Об этом сообщает испанская газета El Mundo со ссылкой на источники в украинских дипломатических кругах.

«В дипломатических кругах украинской столицы уже две недели ходят слухи о том, что произойдет, когда наступит гипотетическое прекращение огня: Запад готовит "золотое изгнание" в Лондоне для Владимира Зеленского, в то время как Украина проводит ожидаемые с 2023 года президентские выборы, которые пришлось отложить», — говорится в тексте статьи.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев готов провести выборы главы государства после установления справедливого мира. Он отметил, что одним из условий проведения выборов является их признание странами демократического мира.