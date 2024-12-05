Республика отозвала разрешение на въезд официального представителя МИДа перед вылетом российской делегации из Москвы на заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Мальтийский посол в нашей стране Кармел Ингуанез сообщил RTVI, что ему предписали аннулировать визу Захаровой после того, как «некоторые государства-члены» высказали возражения против её поездки.

«И это предусмотрено в решении принимающей стороны. Поэтому министр иностранных дел Мальты распорядился объявить визу дипломата недействительной», — подчеркнул посол.

Мальта аннулировала визу Захаровой на заседание СМИД

Сергей Лавров назвал это «надругательством над функциями председателя ОБСЕ».