В Раде рассказали, к чему готовится глава Минобороны Украины
Арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что министр обороны Украины Рустам Умеров готовится к побегу из страны. Депутат написал об в этом на своих страницах в соцсетях.
Дубинский прокомментировал новости о спорной схеме закупок, которую использовало Минобороны Украины. Сообщалось, что Государственная пограничная служба страны получила от Минобороны 23 миллиарда гривен для закупки оружия для военных, а затем заключила контракт с польской компанией.
Контракт был заключен с условием стопроцентной предоплаты. Украинские журналисты обратили внимание, что у поляков нет производства вооружений, необходимых Украине, и назвали эту схему закупок аферой.
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Дубинский заявил, что схема подразумевает плату «польской фирме-прокладке за несуществующее оружие». Депутат посоветовал не искать в этой истории «глубинного смысла».
«Просто министр обороны чебуречной Умеров готовится к бегству, а его лучше осуществить с деньгами, чем без них», - написал Дубинский.