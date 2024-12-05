Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига показательно вышел из зала заседаний ОБСЕ на Мальте перед выступлением главы МИД России Сергея Лаврова. Видеозапись этого приводит издание «Страна.ua».

На кадрах, опубликованных изданием, Сибига поднимается со своего места, когда на мониторах над залом заседания появляется Лавров. Вместе с ним зал покидают еще несколько человек, сидевших рядом с главой МИД Украины.

«Кроме Сибиги зал покинули также министры иностранных дел Польши и Чехии», - отмечается в статье.

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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО пытается «распространить гегемонию» на всю Евразию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам российского министра, западные страны «поставили крест» на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках ОБСЕ.