Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила Владимира Зеленского за введение санкций против членов правящей партии «Грузинская мечта». Об этом она написала в соцсети X.

Днем 5 декабря Зеленский объявил о введении санкций против 19 грузинских политиков на фоне ситуации с протестами и столкновениями в стране. Ограничительные меры, в частности, введены против основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, премьера страны Ираклия Кобахидзе, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Кобахидзе прокомментировал санкции Зеленского против Грузии

Объявляя о санкциях, Зеленский сказал, что правящая партия «сдает» Грузию президенту РФ Владимиру Путину. Зеленский добавил, что Киев призывает «Европу, Америку и весь мир» ввести аналогичные санкции.