Тбилиси не получало из Киева официальных сообщений о санкциях.

Санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским против грузинских чиновников, прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«Официальное уведомление мы пока что не получали», — приводятся в публикации слова главы правительства республики.

Он добавил, что решение Киева о введении санкций против Грузии указывает на трудное положение, в котором оказалась Украина.

Зеленский ввел санкции против Грузии

Зеленский ввел санкции против грузинских властей 5 декабря. В санкционном списке оказались грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе.