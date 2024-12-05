В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов

Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев заявил, что спецслужбам страны удалось сорвать подготовку четырех терактов. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.

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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 декабря провел встречу с Сагимбаевым. Руководитель Комитета нацбезопасности сообщил о предотвращенных за год терактах. Он уточнил, что за причастность к терроризму и экстремизму были осуждены 84 человека.

По данным Сагимбаева, из Сирии и Турции были экстрадированы шесть казахстанцев, которые находились в розыске по террористическим статьям. Также власти Казахстана пресекли попытки въезда 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.

Ранее спецслужбы Казахстана сообщили о предотвращении теракта в одной из колоний страны. В деле о подготовке теракта фигурируют десять сторонников «радикальной религиозной идеологии». Один из них готовил атаку в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей.