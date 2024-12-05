В Казахстане сорвали подготовку четырех терактов
Глава Комитета национальной безопасности Казахстана Ермек Сагимбаев заявил, что спецслужбам страны удалось сорвать подготовку четырех терактов. Об этом сообщается на сайте президента Казахстана.
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 декабря провел встречу с Сагимбаевым. Руководитель Комитета нацбезопасности сообщил о предотвращенных за год терактах. Он уточнил, что за причастность к терроризму и экстремизму были осуждены 84 человека.
По данным Сагимбаева, из Сирии и Турции были экстрадированы шесть казахстанцев, которые находились в розыске по террористическим статьям. Также власти Казахстана пресекли попытки въезда 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму.
Ранее спецслужбы Казахстана сообщили о предотвращении теракта в одной из колоний страны. В деле о подготовке теракта фигурируют десять сторонников «радикальной религиозной идеологии». Один из них готовил атаку в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде террористической идеологии, а также вербовали людей.