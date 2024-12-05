В офисе Зеленского рассказали об отношении к переговорам с Россией

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью The Telegraph, что не относится к пессимистично к перспективе переговоров Москвы и Киева.

«Вы сказали, что я пессимистично смотрю на переговоры, нет, я не пессимистичен», — заявил Ермак.

Ранее Ермак заявил, что Киев готов провести выборы главы государства после установления справедливого мира.

Ермак дал обещание о выборах на Украине

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы эти выборы соответствовали соответствующими всем стандартам демократии в мире и «демократический мир» признал их.