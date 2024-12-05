Обзор иноСМИ: «третий ядерный век» и Украина без кредита от США

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС готовится к отказу Трампа от выдачи кредита Украине

Власти ЕС считают, что при Дональде Трампе США могут выйти из многостороннего соглашения о предоставлении Украине кредита в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на замминистра финансов Польши Павла Карбовника.

По словам Карбовника, Брюссель готов финансово компенсировать выход США из соглашения. Ранее после многих месяцев переговоров страны G7 согласились предоставить Киеву кредит, который должен быть погашен за счет процентов от замороженных российских активов. Планировалось, что Брюссель и Вашингтон выделят по 20 миллиардов долларов, а оставшуюся часть внесут Великобритания, Канада и Япония. Учитывая уровень неопределенности, Карбовник призвал Трампа как можно скорее объявить о своих планах по этому кредиту, чтобы у ЕС было время на разработку запасного плана. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее дала понять, что ЕС в одиночку может предоставить до 35 миллиардов евро, если США не смогут выделить свою долю.

NYT: Герасимов провел «тихие» переговоры с генералом Пентагона

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на прошлой неделе позвонил главному военному советнику уходящего в отставку президента США Джо Байдена Чарльзу Брауну, пишет The New York Times. Как отмечает газета, стороны обсуждали опасения по поводу эскалации между двумя странами.

NYT подчеркивает, что редкий телефонный звонок состоялся в прошлую среду, всего через шесть дней после того, как Россия запустила новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Пресс-секретарь Брауна Джерил Дорси заявил журналистам, что «по просьбе генерала Герасимова генерал Браун согласился не объявлять о звонке заранее». Дорси уточнил, что два генерала «обсудили ряд вопросов глобальной и региональной безопасности, включая продолжающийся конфликт на Украине». Как отмечет New York Times, неясно, почему Герасимов хотел, чтобы телефонный разговор с Брауном «прошел незамеченным».

Британский генерал предупредил о «третьем ядерном веке»

Глава ВС Британии Тони Радакин предупредил, что Лондон находится на пороге «третьего ядерного века», в котором ему придется противостоять многочисленным угрозам. Об этом сообщает The Independent.

В своем ежегодном выступлении Радакин заявил, что Великобритания и ее западные союзники столкнулись с «дикими угрозами» со стороны альянса Китая, России, Ирана и Северной Кореи. По мнению британского генерала, после первой фазы ядерного века во время холодной войны и второй эпохи, характеризующейся разоружением, мир вступает в третью эпоху, где ядерные угрозы и учения снова становятся все более распространенными. В то же время Радакин подчеркнул, что существует лишь «малая вероятность» прямого нападения на Британию или другие страны НАТО. Он отметил, что ядерное сдерживание должно «оставаться сильным и укрепляться».

Трампа предупредили о «больших трудностях» с Украиной

Бывший высокопоставленный дипломат из первой администрации Дональда Трампа Стивен Биган призвал Трампа усилить давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Об этом сообщает South China Morning Post.

По мнению Бигана, у Трампа есть условия, необходимые для налаживания переговоров между Россией и Украиной, но новоизбранный президент США может столкнуться с «большими трудностями» при попытке привлечь российского коллегу Владимира Путина к переговорам. При этом Биган считает, что переговоры могут начаться «довольно скоро» в 2025 году.

Президент Южной Кореи стал фигурантом дела о мятеже

Южнокорейская полиция начала расследование против президента Юн Сок Ёля по делу о попытке мятежа, сообщает Seoul Economic Daily. Попытка мятежа - одно из двух обвинений в Южной Корее, от которых не защищает президентская неприкосновенность. Это преступление карается смертной казнью. Высшая мера в Южной Корее официально не отменена, но на практике она не применяется уже более 20 лет.

Некоторые из предшественников Юна закончили свою карьеру неудачно, отмечается в статье. С 1987 года четыре бывших президента Южной Кореи были отправлены в тюрьму, а один покончил с собой, находясь под следствием по делу о коррупции.