Выборы на Украине могут пройти "незамедлительно" после заключения мира, заявил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

При этом он сослался на главу киевского режима.

"Зеленский сказал, что сразу после мира мы будем готовы незамедлительно начать правильные демократические выборы в нашей стране", - заявил он в интервью The Telegraph.

При этом Ермак не уточнил, будет ли в этих выборах участвовать сам Зеленский, срок полномочий которого истек в мае этого года.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что в период действия военного положения выборов в стране не будет. По его словам, "никто в мире этого не требует".

Депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Запад предложит Владимиру Зеленскому поучаствовать в выборах после возможной заморозки украинского конфликта и сделают всё для его провала.