Американские политики планировали свергнуть правительство России. Об этом в 2017 году рассказала бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которую избранный президент США Дональд Трамп предложил на должность директора национальной разведки, сообщает ABC News со ссылкой на служебную записку.

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«У [президента России Владимира] Путина, конечно, нет никаких гарантий, что мы не попытаемся свергнуть российское правительство (...) Я вполне уверена, что есть американские политики, которые хотели бы это сделать», — цитирует телеканал выдержку из документа.

Уточняется, что Габбард также жаловалась на «враждебность США по отношению к Путину» и осуждала американские санкции. По информации телеканала, она заявляла, что исторически США всегда хотели, чтобы Россия была бедной страной.

Ранее на Западе выразили мнение, что кампания ЦРУ по вербовке россиян в скором времени будет провалена из-за прихода к власти Трампа и смены главы ЦРУ на Тулси Габбард. Отмечается, что администрация Трампа может быть чрезвычайно разрушительной для завербованных агентов из-за раскрытия секретов и защиты источников.