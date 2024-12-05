Австрийские власти захотели лишить поддержки одну категорию украинцев

Украинских беженцев в Австрии, которые владеют автомобилем, с января могут лишить государственной поддержки. Об этом сообщает местная газета Der Standard со ссылкой на план координационного совета земель и республики.

По информации газеты, власти считают, что если у человека достаточно денег на оплату страховки и бензина, то он не нуждается помощи. Речь идет о базовой поддержке — она подразумевает предоставление питания, жилья и медицинских услуг. Ее получают около 37 тысяч украинцев, которые находятся в Австрии.

Издание подчеркивает, что решение принимается федеральными землями Австрии самостоятельно. По этой причине в некоторых из них, в том числе в Вене, поддержку для автомобилистов отменять не станут. При этом собеседник, приехавший с Украины в этом году, назвал шаг катастрофой: у него есть авто, однако он им не пользуется, а без базовой помощи его семья может оказаться на улице.