Австрийские власти захотели лишить поддержки одну категорию украинцев

Австрийские власти планируют лишить помощи украинских беженцев, владеющих личными автомобилями.

Австрийские власти захотели лишить поддержки одну категорию украинцев
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Об этом сообщает газета Der Standard.

«Аргументация заключается в том, что любой, у кого достаточно денег, чтобы застраховать свою машину и купить здесь бензин, не нуждается в помощи», — передает издание слова собеседника из Министерства внутренних дел Австрии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал приехавших в ФРГ украинцев активнее искать работу в стране.

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