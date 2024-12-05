Австрийские власти захотели лишить поддержки одну категорию украинцев
Австрийские власти планируют лишить помощи украинских беженцев, владеющих личными автомобилями.
Об этом сообщает газета Der Standard.
«Аргументация заключается в том, что любой, у кого достаточно денег, чтобы застраховать свою машину и купить здесь бензин, не нуждается в помощи», — передает издание слова собеседника из Министерства внутренних дел Австрии.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал приехавших в ФРГ украинцев активнее искать работу в стране.