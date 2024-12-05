В НАТО осознали важную деталь в процессе урегулирования на Украине

Страны НАТО признают скорое начало переговоров по урегулированию украинского конфликта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.

В Альянсе считают ситуацию на Украине «неустойчивой».

В НАТО понимают, что переговоры начнутся «в ближайшее время». Европейские страны приступили к обсуждению вопроса, чтобы показать свою полезность избранному президенту США Дональду Трампу, говорится в публикации.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на близких к украинской администрации инсайдеров сообщила, что Киев может заявить о готовности начать переговоры с Москвой и заключить мирное соглашение. По информации издания, Киев стремится продемонстрировать свою «готовность к миру», однако речь идет исключительно о достижении «устойчивого и долгосрочного мира». Эта позиция предполагает выполнение определенных условий, которые обеспечат безопасность Украины в будущем.

Названы сроки начала работы нового командования НАТО по помощи Украине

До этого МИД Украины сообщал, что страна заранее отказывается от любых гарантий безопасности, которые могут быть предложены в качестве альтернативы вступлению страны в НАТО. В то же время бывший член палаты представителей США Мэтт Гетц, отказавшийся от борьбы за пост генерального прокурора в администрации Дональда Трампа, заявил, что принятие Украины в НАТО было бы «ужасной идеей».