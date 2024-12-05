Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против властей Грузии, утвердив решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях», — говорится в публикации.

Кроме того, Зеленский призвал Европу и США действовать с такой же принципиальностью. По его мнению, нельзя терять Грузию, Молдавию и Украину.

В Раде жестко отреагировали на слова Зеленского о подготовке санкций против Грузии

Ранее Зеленский заявил, что намерен вмешаться в ситуацию в Грузии. Политик подчеркнул, что Киев готовит санкции против страны. Затем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента Украины. Она назвала Зеленского «выродком», который решил поиграть в мирового судью.