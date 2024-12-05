Украина не готовит мобилизацию 18-летних граждан. Об этом заявил советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. Так он ответил на один из комментариев в социальной сети Х.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Украину принять «трудные, но необходимые решения» по мобилизации. Западные СМИ не раз писали, что Белый дом требует от Киева снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

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Несмотря на сложности на фронтах, Зеленский отвергал подобные планы. Он требует от американцев прислать больше оружия, которое они обещали.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук жестко отреагировал на заявление Зеленского о вводе санкций против грузинского правительства.