Появились подробности переговоров делегации Украины с командой Трампа

Команда избранного президента США Дональда Трампа на встрече с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком не проявила особого интереса к идее вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Украинская делегация встретилась в Вашингтоне с избранным вице-президентом Джеймсом Дэвидом Вэнсом, будущим советником по нацбезопасности Майком Уолцем и будущим спецпосланником США по украинскому конфликту Китом Келлогом. Ермак посетил Соединенные Штаты для «налаживания отношений» с командой Трампа, о чем ранее говорил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Во время переговоров американские политики не проявили интереса к идее взять Украину в НАТО. При этом они не исключают дальнейшие поставки американского оружия для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации WSJ, Украина также планирует заявить о своей готовности к переговорам и заключению мирного соглашения с Россией.

Названа цель встречи главы офиса Зеленского с командой Трампа

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает угрозой для РФ потенциальное членство Украины в НАТО. Он подчеркивал, что это неприемлемо для Москвы, поскольку является «угрожающим» событием.