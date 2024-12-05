В США высказались о передаче Украине ядерного оружия

Полковник армии США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что в Вашингтоне могут обсуждать передачу Украине ядерного оружия. Об этом Макгрегор написал в соцсети X.

Бывший советник Пентагона не привел источник этой информации. Также Макгрегор не уточнил, кто именно участвует в обсуждениях - уходящая администрация Джо Байдена или команда новоизбранного президента США Дональда Трампа.

«Поговаривают, что в Вашингтоне ведутся разговоры о поставке тактического ядерного оружия Зеленскому. Я даже не могу себе представить такой сценарий..» - заявил Макгрегор.

Во время недавнего разговора с Трампом Зеленский заявил, что Украине нужно либо ядерное оружие, либо членство в НАТО. По словам Зеленского, в ходе встречи с Трампом он упомянул Будапештский меморандум, который не смог обеспечить безопасность страны в обмен на ее отказ от советского ядерного оружия.

Позже газета The Times рассказала, что Украина может разработать «примитивную ядерную бомбу» в течение нескольких месяцев, если Трамп прекратит военную помощь ВСУ. Газета сослалась на информационный документ, подготовленный для Минобороны Украины.

США захотели вернуть ядерное оружие на свои корабли

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия и будет использовать все имеющиеся средства поражения, если Киев попытается стать ядерной державой. Путин подчеркнул, что у Киева нет ресурсов для создания ядерного оружия, но Украина может создать «грязную бомбу», используя отходы с атомных электростанций.