Названа цель встречи главы офиса Зеленского с командой Трампа

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с командой избранного президента США Дональда Трампа, чтобы представить Киев как партнера в работе по урегулированию конфликта. Такую цель встречи называет издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, ознакомленные с соответствующими дискуссиями.

Уточняется, что Ермак «будет изображать Украину как конструктивного партнера для достижения мира, а не как препятствие на его пути». По данным издания, это частично свидетельствует о недовольстве Киева ограничениями на военную помощь со стороны администрации президента США Джо Байдена.

Стало известно о планах Украины заявить о готовности к миру

Кроме того, издание писало, что украинская сторона планирует объявить о готовности к миру в ближайшее время. Такие планы Киева объясняются истощением Украины от конфликта. Отмечается, что при этом власти страны намерены добиваться устойчивого мира, а не временного перемирия.