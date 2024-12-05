Кандидат Трампа на пост главы Пентагона пообещал бросить пить

Американский телеведущий и бывший военный Пит Хегсет, предложенный Дональдом Трампом на пост главы Пентагона, пообещал отказаться от алкоголя в случае утверждения его кандидатуры в Сенате. Об этом сообщает издание The Hill.

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Хегсет в среду "предпринял значительные усилия, чтобы спасти свою кандидатуру", он пообещал сенаторам-республиканцам перестать пить, если его утвердят в качестве министра обороны, отмечает издание.

Ранее ABC News со ссылкой на источники информировал, что все больше американских сенаторов сообщают, что не намерены голосовать за утверждение Хегсета на пост шефа Пентагона. По данным NBS News, опасения у законодателей вызывают выдвинутые в прошлом в адрес Хегсета обвинения в сексуальных домогательствах, а также сообщения о его возможных проблемах с алкоголем.

По данным The Hill, некоторые сенаторы-республиканцы считают Хегсета хороший кандидатом, учитывая наличие у него военных наград. Другие "хотят избежать головной боли во время открытых слушаний, в ходе которых могут выступить женщины, обвинившие Хегсета в непристойном поведении, или бывшие коллеги, которые обвинили его в непрофессиональном поведении".

Два источника сообщили изданию, что Трамп раздумывает об альтернативных вариантах в случае, если Хегсета не утвердят, хотя "пока он не давал понять", что откажется от этого кандидата. Другой источник заявил, что губернатор Флориды республиканец Рон Десантис в разговоре с Трампом заявил о готовности занять пост главы Пентагона.