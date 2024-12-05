Пока вы спали: развитие ситуации в Южной Корее и угрозы США в адрес властей Грузии

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США готовятся ввести новые санкции в отношении властей Грузии

Администрация США примет меры против властей Грузии. Об этом сообщает ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна собирается ввести дополнительные санкции и другие рестрикции в отношении властей Грузии. Поводом послужила реакция правительства Грузии на митинг в стране.

Трамп попросил закрыть дело о вмешательстве в выборы 2020 года

Адвокат избранного президента США Дональда Трампа подал в апелляционный суд Джорджии ходатайство о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Основанием для прекращения дела адвокат счел президентский иммунитет ответчика по делу.

По закону США действующий президент считается защищенным от любых судебных преследований.

Над Брянской областью за час уничтожили девять БПЛА

Над Брянской областью сбили девять БПЛА, сообщает ТАСС.

Губернатор региона рассказал, что силы ПВО уничтожили все дроны в течении часа. Беспилотники были самолетного типа.

В результате атаки вражеских БПЛА разрушений и пострадавших не выявлено.

В РФ могут приравнять депортируемых из недружественных стран россиян к беженцам

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил инициативу, согласно которой предлагает приравнять к беженцам депортированных из недружественных стран бывших граждан РФ и СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Он направил обращение об этой идее на имя министра труда и социального развития Антона Котякова. По задумке сенатора, таким людям нужно предоставлять полагающиеся им льготы и гарантии за поддержку действий России на мировой арене.

Оппозиция Южной Кореи назвала дату голосования по импичменту

Демократическая партия "Тобуро" в Южной Корее обозначила дату голосования по ходатайству об импичменте президента. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование состоится 7 декабря в 7 вечера. Если инициативу одобрят, дело рассмотрит Конституционный суд.

Напомним, 3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" ввел военное положение в стране. Тем не менее, оно было отменено через несколько часов.