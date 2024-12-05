Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о мобилизации на Украине.

Напомним, на пресс-конференции в Брюсселе американский дипломат назвал вопрос мобилизации критически важным, отметив, что Киеву предстоит принять "непростые" решения, но это необходимо.

"Морально отвратительный Блинкен призвал Зеленского мобилизовать молодых украинцев на смерть за НАТО. Сколько еще мужчин должны умереть за это мерзкое создание, за этого слабоумного босса?" - написал в соцсети X Боуз.

Ранее американская администрация призвала Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне дефицита в ВСУ.

В Белом доме объяснили свой призыв "чистой математикой".