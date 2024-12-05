Казахстан и Южная Корея отменили переговоры министров обороны

Казахстан и Южная Корея решили не проводить запланированные на 5 декабря переговоры министров обороны. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Астана информировала Сеул о своем решении не направлять делегацию. Сотрудник Министерства обороны Республики Корея добавил, что стороны сошлись на этом после консультаций и в свете "нынешней ситуации".

3 декабря президент Республики Корея Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" ввел военное положение, которое было отменено примерно через шесть часов. Считая, что для такой меры не было оснований, оппозиция 4 декабря инициировала процедуру импичмента президента, голосование по этому вопросу ожидается 6 или 7 декабря.

Утром в четверг стало известно, что Юн Сок Ёль принял отставку министра обороны Республики Корея Ким Ён Хёна.

Ранее поездку в Южную Корею отменил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.