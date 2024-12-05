У одного из богатейших людей мира нашли тайную жену на 47 лет младше него

У 80-летнего миллиардера Ларри Эллисона, считающегося одним из богатейших людей мира, нашли тайную жену, которая на 47 лет младше него. Об этом сообщает издание Daily Beast.

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Эллисона выдали футбольные болельщики Мичиганского университета. Они публично поблагодарили миллиардера и его жену «Джолин», которые помогли университетской команде переманить восходящую звезду американского футбола.

Поскольку официально о новом браке Эллисона не сообщалось, упоминание «Джолин» привлекло внимание журналистов. Они выяснили, что под этим именем скрывается 33-летняя выпускница Мичиганского университета Кэжэнь Чжу. В 2012 году она получила степень бакалавра гуманитарных наук по специальности «международные отношения».

В прошлом Эллисон был женат четыре раза. Первый брак продолжался с 1967 до 1974 года, второй — с 1977 по 1978 год. После развода вторая жена Эллисона совершила большую ошибку: она избавилась от акций его фирмы, получив за них всего 500 долларов. Акции делали ее совладельцем Oracle, которая превратилась в одну из крупнейших технологических корпораций мира с капитализацией 0,5 триллиона долларов.

Эллисон женился еще дважды. В третьем браке у него родились сын и дочь. Оба стали продюсерами: сын приложил руку к нескольким фильмам с Томом Крузом и новым версиям «Звездного пути», а дочь основала компанию Annapurna Interactive, выпускающую инди-игры.

В четвертый раз Эллисон женился в 2003 году, когда ему было 59. Роль свадебного фотографа играл его друг — основатель Apple Стив Джобс. Этот брак продержался семь лет и завершился разводом в 2010 году.

По данным Bloomberg, состояние Ларри Эллисона Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос.

Ранее сообщалось, что невеста миллиардера Джеффа Безоса впервые рассказала об их помолвке. Они неоднократно появлялись на светских мероприятиях, но почти никогда не комментировали свои отношения.