США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Возможный отход Румынии от прозападного курса во внешней политике в результате президентских выборов в стране может привести к оттоку американских инвестиций из Румынии. Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

"Любое такое изменение (политики после выборов. - прим. ред.) имело бы серьезные негативные последствия для сотрудничества США с Румынией в сфере безопасности, в то время как решение об ограничении иностранных инвестиций отвратило бы американские компании от продолжения инвестиций в Румынию", - говорится в документе.

Отмечается, что Соединенные Штаты ценят роль Румынии в качестве "сильного союзника по НАТО" и партнера Вашингтона в ЕС. В Госдепе напомнили, что стороны благодаря прочному партнерству добились "важного прогресса в нашем оборонном сотрудничестве" и экономическом партнерстве.

До этого американская газета Politico писала, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося "пророссийским", на выборах в Румынии может поставить НАТО в тупик. 24 ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Джеорджеску. Глава ЦИК Тони Греблэ заявлял, что голосование могут провести повторно, однако Конституционный суд не стал отменять результаты первого тура.