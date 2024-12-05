США анонсировали новые санкции в отношении властей Грузии

Госсекретарь США Энтони Блинкена заявил, что Вашингтон планирует принять новые меры против властей Грузии, в том числе ввести дополнительные рестрикции. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти Грузии должны «незамедлительно освободить» тех, кто был задержан за то, что пользовался «правами на мирные собрания и выражение мнения». Он заявил, что должностные лица, «виновные в незаконном применении силы, должны в полной мере понести ответственность».

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты осуждают необоснованное насилие со стороны партии «Грузинская мечта» в отношении граждан страны, сотрудников СМИ и деятелей оппозиции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что попытка устроить «нацмайдан» в Грузии провалилась. Он добавил, что власти контролируют ситуацию в стране.

В ходе акции протеста в Грузии в ночь на 3 декабря сотрудники МВД республики задержали более 30 оппозиционеров. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» позднее сообщили о большом количестве иностранцев среди протестующих.