Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью Украины Владимиру Зеленскому придется пойти на уступки, приняв некоторые условия, если наступление российских войск продолжится.

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«Посмотрим, что произойдет и какова будет ситуация, когда начнется диалог», — подчеркнул министр иностранных дел страны.

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что Владимир Зеленский сменил риторику и допустил территориальные уступки для завершения горячей фазы конфликта с Россией из-за усталости украинцев от конфликта.

До этого политик признал, что у Киева недостаточно сил, чтобы отвоевать потерянные территории. Он также признал, что для решения конфликта необходимо искать дипломатические решения.