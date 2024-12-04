В тюрьмах Нидерландов заключенных начали выпускать досрочно

Из-за нехватки мест в полицейских участках и тюрьмах Нидерландов власти начали отправлять заключенных домой за три дня до окончания срока наказания. Об этом со ссылкой на статс-секретаря голландского министерства юстиции и безопасности Ингрид Кунради сообщает ТАСС.

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В письме к парламенту статс-секретарь отметила, что "это единственный способ продолжать размещать задержанных и преступников".

"Для меня главное — чтобы подозреваемый или человек, совершивший преступление, был задержан или арестован. Это критически важно для верховенства права", — написала Кунради.

По ее словам, указанная мера носит временный характер. На досрочное освобождение имеют право все заключенные, кроме задержанных на срок до семи суток, а также лиц с определенными психическими расстройствами. В качестве одного из вариантов решения проблемы власти Нидерландов рассматривают возможность аренды тюремных камер в Эстонии.

В сентябре сообщалось об аналогичной проблеме в Великобритании, где нехватка мест в местных тюрьмах и дороговизна содержания заключенных также заставили власти рассмотреть возможность отправки части заключенных в Эстонию.

Отмечалось, что для казны Соединенного королевства это выгодно: в Англии и Уэльсе содержание одного заключенного сейчас обходится в £50 тысяч в год, в то время как в прибалтийской стране на то же самое будет тратиться от £10 тысяч до £20 тысяч в год.