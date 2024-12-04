В Грузии задержан лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили

Полиция Тбилиси задержала лидера оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Об этом сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на «Имеди».

Отмечается, что Элисашвили обвинили в преследовании, совершенном с применением насилия или с угрозой насилия. Оппозиционер был задержан при выходе из гостиницы на площади Свободы, где прошла консультация оппозиционных партий Грузии. При этом ранее председатель Национального конгресса азербайджанцев Али Бабаев обвинил Элисашвили в побоях — якобы тот набросился на него на улице и избил до потери сознания.

Как сообщает источник, предъявленные Элисашвили обвинения могут грозить ему штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее во время митинга в Грузии задержали оппозиционера Датунашвили.