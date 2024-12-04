Ле Пен назвала главного виновника политического кризиса во Франции

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает президента Франции Эмманюэля Макрона главным виновником политического кризиса в республике.

Об этом она заявила в эфире телеканала TF1.

"Он несет основную ответственность за сложившуюся ситуацию. Как роспуск парламента, так и вотум недоверия правительству являются последствиями семилетнего правления Макрона", - отметила она.

По ее словам, "давление на президента республики будет крайне сильным". Она отметила, что возможная отставка Макрона зависит только от его решения.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что Макрон намерен выступить с обращением к французам в четверг вечером.

Национальное собрание в среду приняло резолюцию о недоверии кабинету Барнье из-за принятия им социальных разделов государственного бюджета на 2025 год в обход парламента. За проголосовал 331 депутат. Теперь премьер должен подать в отставку. Правительство Барнье стало самым недолговечным в истории Пятой республики: оно проработало всего 90 дней.