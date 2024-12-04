В Белом доме рассказали, что произойдет с США в случае войны с Китаем

В случае полномасштабного конфликта с Китаем запасы вооружений США быстро истощатся. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

Он отметил, что США должны извлечь уроки из событий последних трех лет и подготовить свою оборонную промышленность не только для накопления запасов перед возможным конфликтом, но и с целью активного наращивания производства во время него.

«Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов», — добавил Салливан в ходе выступления в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований.

Таким образом, по его мнению, ключевым выводом этого должно стать осознание необходимости создания оборонной индустрии, которая будет способна восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий.