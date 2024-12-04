В Белом доме рассказали, что произойдет с США в случае войны с Китаем

В случае полномасштабного конфликта с Китаем запасы вооружений США быстро истощатся. Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, передает РИА Новости.

В Белом доме рассказали, что произойдет с США в случае войны с Китаем
© ТАСС

Он отметил, что США должны извлечь уроки из событий последних трех лет и подготовить свою оборонную промышленность не только для накопления запасов перед возможным конфликтом, но и с целью активного наращивания производства во время него.

«Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов», — добавил Салливан в ходе выступления в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований.

Таким образом, по его мнению, ключевым выводом этого должно стать осознание необходимости создания оборонной индустрии, которая будет способна восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий.