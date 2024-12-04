Названа основная проблема плана Трампа по Украине

Основная проблема мирного плана избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса заключается в том, что политик думает не о разрешении ситуации, а об интересах Соединенных Штатов, пояснил политолог Данила Гуреев. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Трамп желает войти в историю как миротворец, пояснил аналитик. Вместе с тем, он хочет заключить такой мир, при котором в выигрыше не будут ни Россия, ни Украина.

Самое важное для политика, заметил Гуреев, чтобы не пострадали интересы Соединенных Штатов.

Опубликован план посланника Трампа по Украине

Политолог уточнил, что все новые мирные планы, представленные западными лидерами, фактически не отличаются от озвученных ранее.

Напомним, что в 2022-2024 годах с мирными инициативами выступили Китай, Бразилия, Украина, Италия, Мексика и ряд других стран.