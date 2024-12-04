Салливан проговорился, какую выгоду США получают от конфликта на Украине

Американский ВПК использует украинский конфликт, чтобы изучить военные технологии. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наши компании изучают, какие технологии работают лучше всего и как их лучше использовать во время конфликта», — цитирует его ТАСС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделяет Украине новый пакет военной помощи на $725 млн.

США анонсировали новый пакет помощи Украине

В Пентагоне рассказали, что в него войдут среди прочего снаряды для ЗРК NASAMS, ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin.