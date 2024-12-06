Кандидат в президенты Румынии осудила решение КС по выборам

Кандидат в президенты Румынии и лидер партии «Союз спасения Румынии» (USR) Виктория Ласкони осудила решение Конституционного суда об отмене итогов первого тура президентских выборов в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеообращение политика, которое она опубликовала в соцсетях.

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Ласкони назвала решение Конституционного суда незаконным и аморальным.

«Это момент, когда румынское государство растоптало демократию. Эти выборы должны были продолжиться, чтобы уважать волю румынского народа», — сказала она.

Политик подчеркнула, что «президенты не назначаются закулисными переговорами», и заявила, что ее победа была украдена.

«Такое решение приведет к серьезным последствиям в будущем», — сказала Ласкони.

6 декабря стало известно, что Конституционный суд Румынии принял решение аннулировать итоги первого тура выборов президента страны. По данным телеканала Digi 24, инстанция получила большое количество новых запросов об отмене президентских выборов. В них приводились рассекреченные Высшим советом обороны страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями.

В конце ноября в первом туре выборов президента Румынии победил Кэлин Джеорджеску. Румынские СМИ называют его пророссийским деятелем. Вопреки всем прогнозам, он стал лидером голосования и набрал 22,94% голосов. Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, оказалась на втором месте с 19,18% голосов. Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, в Румынии должен был пройти второй тур выборов.