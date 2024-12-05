Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в захвате власти и заявил, что именно Зеленский, а не правительство Грузии, заслуживает санкций. Пост об этом появился на страницах Дмитрука в соцсетях.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина планирует «правовой ответ» на ситуацию с протестами и уличными столкновениями в Грузии. Зеленский заявил, что Грузия впадает в «зависимость от России», и назвал это «позором».

«Зеленский вводит санкции против Грузии. Против себя ввел бы», - так это прокомментировал Дмитрук.

Депутата возмутило, что о ситуации в Грузии рассуждает человек, который «захватил власть, запретил оппозицию, ввел в стране цензуру и пытает украинцев в подвалах».

Зеленский заявил о подготовке санкций в отношении Грузии

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что в стране не удалось устроить переворот по сценарию украинского Евромайдана. Он подчеркивал, что с ноября 2020 года в Грузии произошли четыре попытки устроить революцию, финансируемую из-за рубежа.