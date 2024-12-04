Зеленский заявил о подготовке санкций в отношении Грузии

Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит санкции против Грузии за «разгон протестов». Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.

По мнению Зеленского, действующая власть в Грузии «толкает страну на очередную зависимость от России». Он назвал данные действия «позорными».

«Это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии. Мы готовим нашу юридическую реакцию и работаем с европейскими союзниками и другими партнерами по конкретным действиям», — написал Зеленский.

Он отметил, что уже поручил подготовить санкции против Грузии.

Напомним, что новая волна протестов в Грузии вспыхнула в конце ноября. Причиной этого стало заявление премьер-министра государства Ираклия Кобахидзе о том, что до 2028 года Тбилиси не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз и откажется на этот срок от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.