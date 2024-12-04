Стратегия Евросоюза по Украине является провальной, поэтому он следует за политикой США. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

По его словам, с самого начала конфликта на Украине стало очевидно, что «большинство европейских лидеров лишилось собственного голоса в данном вопросе». При этом Сийярто считает, что следование позиции США идет во вред Европе, особенно ее экономике, которая испытывает на себе все последствия конфликта.

«Следовать американской политике, не подвергая ее никакой критике — большая ошибка. На мой взгляд, стратегия, которой последнюю тысячу дней придерживается ЕС, провальная. Просто провальная. Ведь за эти почти три года Европа невероятно ослабла», — добавил он.

Глава МИД Венгрии указал, что Евросоюзу следует локализовать конфликт и прилагать максимум усилий, чтобы разрешить его и добиться мира, а не «подливать масла в огонь, как происходило до сих пор».