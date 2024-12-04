Кандидат в президенты Румынии рассказал о планах по Украине

Независимый кандидат, победивший в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску выступит против дальнейшего предоставления помощи Украине, если сможет одержать одержать окончательную победу за пост главы государства.

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Об этом заявил политик в интервью агентству Reuters.

«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейского союзом (ЕС) является крайне сомнительной (...) Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону (...) Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте», — отметил политик.

При этом Джеорджеску подчеркнул, что в случае его избрания «немедленное прекращение украинского конфликта станет его приоритетом во внешней политике».

Ранее Джеорджеску заявил о поддержке избранного президента США Дональда Трампа в решениях, которые он будет принимать по Украине.