Протестующие перекрыли проспект около здания парламента Грузии

Сторонники грузинской оппозиции перекрыли проспект Руставели у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в акции приняли участие около тысячи сторонников грузинской оппозиции. Они скандируют лозунги и взрывают шумовые гранаты.

Отмечается, что правоохранители взяли под контроль переулки около здания парламента страны.

Напомним, что новая волна протестов в Грузии вспыхнула в конце ноября. Причиной этого стало заявление премьер-министра государства Ираклия Кобахидзе о том, что до 2028 года Тбилиси не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению в Евросоюз и откажется на этот срок от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.