Ватикан обратился к Орбану с просьбой по Украине

Папа Римский Франциск попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана выступить посредником между Святым престолом и избранным президентом США Дональдом Трампом по вопросу об урегулировании конфликта на Украине.

Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель неправительственной организации "Венгерский круг мира" Эндре Шимо, сославшийся на информацию из своих дипломатических источников.

"Папа Римский Франциск во время встречи с Виктором Орбаном в Ватикане попросил премьер-министра Венгрии выступить посредником между Святым престолом и избранным президентом США Дональдом Трампом в целях установления мира на Украине. Дипломатия Ватикана рассматривает Виктора Орбана как посредника, способствующего установлению мира, и критикует позицию европейских кругов, которые хотят отстранить Орбана от руководства страной", - отметил Шимо.

Он процитировал слова дипломатического источника, по мнению которого "европейцы должны увидеть, что теперь Орбан может связываться по телефону не только с Москвой, но и с Вашингтоном".

Орбан отреагировал на гибель американских и европейских военных на Украине

В течение последнего года Орбан открыто поддерживал Трампа в ходе его предвыборной кампании в США, а после победы республиканца на президентских выборах выражал уверенность, что тот сможет добиться прекращения украинского конфликта. Трамп пообещал заняться этой проблемой после вступления в должность 20 января.

"Хотя не ясно, как Трамп хочет достичь мира на Украине, не будучи готовым серьезно обсуждать требования России в области безопасности, Ватикан заявил, что Трампу следует предоставить шанс выполнить свое обещание о мире, которое он дал во время предвыборной кампании", - сообщил Шимо.

Орбан после встречи с Папой Франциском отметил, что рассчитывает на дипломатический опыт Ватикана в поиске путей урегулирования украинского конфликта. Он также указал, что рассматривает состоявшуюся в среду аудиенцию у понтифика как продолжение своей миротворческой миссии.

В июле премьер-министр Венгрии предпринял 10-дневную миротворческую миссию в целях создания условий для прекращения военных действий и начала переговоров по Украине. Он побывал в Киеве, где пообщался с Владимиром Зеленским, а через три дня встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После этого глава венгерского правительства нанес визит в Пекин, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, а затем посетил Вашингтон, где на полях саммита НАТО встретился с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. По завершении совещания альянса он отправился во Флориду в гости к Трампу, с которым также рассмотрел пути урегулирования украинского конфликта. После победы республиканца на выборах 5 ноября Орбан уже дважды разговаривал с ним по телефону.