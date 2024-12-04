Парламент Южной Кореи рассмотрит предложение об импичменте президенту

Парламент Южной Кореи внес на рассмотрение предложение о вынесении импичмента президенту страны Юн Сок Елю. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, голосование по предложению должны провести в течение 24-72 часов.

Ранее Юн объявил о введении военного положения в Южной Кореи с целью «вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя». Данное решение он принял на фоне противостояния с оппозицией, которая поддержала законопроект о сокращении бюджета и хотела объявить главе государства импичмент. После этого к парламенту страны был стянут армейский спецназ, который должен был блокировать проход в него депутатов, однако Национальное собрание все же смогло собраться и проголосовало за отмену военного положения.