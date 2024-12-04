Президент Грузии обратилась с призывом к Западу

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с призывом к западным партнерам Тбилиси — она попросила их немедленно отреагировать на обыски и задержания, которые происходят в отношении местной оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Таким образом она прокомментировала массовые обыски в офисах ряда оппозиционных партий и неправительственных организаций, которые ранее прошли в Грузии. Кроме того, были задержаны несколько членов оппозиционных партий, в том числе лидер партии «Коалиция за перемены» Ника Гварамия. По словам Зурабишвили, западные страны должны немедленно прореагировать на эти события, поскольку промедление в этом вопросе может усугубить кризис в Грузии.

«Я призываю наших партнеров и тех, кто хочет предотвратить углубление кризиса и нестабильности в Грузии, срочно отреагировать. Настало время оказать сильное давление на правящую партию. Не опоздайте», — заявила она.

Ранее в Грузии прошли аресты оппозиционеров.