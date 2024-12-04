Сын Порошенко объявлен в розыск

Сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Алексея объявили в розыск из-за неявки в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщает «Страна.ua». По данным издания, мужчину уже дважды вызывали, однако он проигнорировал требование. Официального подтверждения информации пока нет.

Первый раз Порошенко-младшего ждали в ТЦК 4 сентября, второй — 21 октября. По данным издания, Алексей имеет воинское звание лейтенанта запаса.

Ранее один из сотрудников местных территориальных центров комплектования сообщил, что поиск уклонистов для пополнения рядов Вооруженных сил Украины проводится во всех возможных местах в стране, в том числе в ресторанах и ночных клубах. По его словам, иногда этот процесс напоминает борьбу с крысами.

Порошенко назвал главную ошибку Украины во время конфликта с РФ

Вместе с тем депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну, рассказал, что сотрудник ТЦК города Полтавы пригрозил выколоть глаз военнообязанному мужчине. Украинец пожаловался на плохое зрение.

Как уточнил депутат, инцидент произошел прямо в здании местного военкомата. Житель Полтавы пытался объяснить военкому, что он непригоден к службе в армии по состоянию здоровья. В ответ мужчина разозлился, начал нецензурно выражаться и угрожать.