Сийярто возмутился расследованием подрыва «Северных потоков»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью RT назвал возмутительным то, что подрыв «Северных потоков» до сих пор не был всерьёз расследован.

Сийярто отметил, что после этого теракта подход к защите критически значимой инфраструктуры должен быть крайне серьёзным.

«Трубопровод «Дружба», вне сомнения, для нас жизненно важен. Очень надеюсь, что все страны, через которые он проходит, приложат все силы для предотвращения таких атак», — заявил он.

Ранее нефтепровод «Дружба» получил повреждение на территории Польши. Оператор не исключил диверсии.