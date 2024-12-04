Администрация президента США Джо Байдена и его семья больше не смогут зарабатывать на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

По его словам, семья Байдена «отсидела на Украине десять лет», однако теперь «она туда не вернется».

«Это начало конца для семьи Байдена. Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены Демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен», — добавил Меркурис.

Ранее Байден, нарушив свое обещание, помиловал своего сына Хантера. Свое решение он объяснил убежденностью в том, что данное дело является судебной ошибкой, связанной с политическим давлением. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Байдена, назвав его решение о помиловании сына «злоупотреблением и нарушением норм правосудия».