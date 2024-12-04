На Западе заявили, что обогащению семьи Байдена на Украине пришел конец

Администрация президента США Джо Байдена и его семья больше не смогут зарабатывать на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис, передает РИА Новости.

На Западе предсказали незавидное будущее для семьи Байдена
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По его словам, семья Байдена «отсидела на Украине десять лет», однако теперь «она туда не вернется».

«Это начало конца для семьи Байдена. Думаю, период, когда чиновники, их сыновья и дочери, а также члены Демократической партии делали кучу денег на Украине, закончен», — добавил Меркурис.

Ранее Байден, нарушив свое обещание, помиловал своего сына Хантера. Свое решение он объяснил убежденностью в том, что данное дело является судебной ошибкой, связанной с политическим давлением. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал действия Байдена, назвав его решение о помиловании сына «злоупотреблением и нарушением норм правосудия».