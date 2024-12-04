Глава МИД Британии сделал признание об Украине

Практически вся полученная Украиной военная помощь, а именно 99%, была оказана союзниками в НАТО. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, передает РИА Новости.

Он отметил, что поддержка стран НАТО Украины «критически важна».

«Девяносто девять процентов военной поддержки Киева было оказано союзниками в альянсе», — добавил Лэмми.

На этом фоне он заявил о необходимости «нарастить усилия стран НАТО, чтобы обеспечить победу Украины». Глава МИД Великобритании заявил о намерении поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел государств альянса. Также, по его словам, он планирует призвать их увеличить расходы на оборону.

Британия сообщила об отсутствии планов отправлять военных на Украину

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.